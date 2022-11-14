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Рафаэль Надаль впервые с 2009 года потерпел три поражения подряд

Рафаэль Надаль впервые с 2009 года потерпел три поражения подряд
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2009 года потерпел три поражения подряд, сообщает журналист Хосе Мануэль Аморос в своём «твиитере». 13 ноября Надаль потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца на Итоговом турнире ATP.

Ранее на Открытом чемпионате США Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. После этого Надаль проиграл ещё одному представителю США Томми Полу.

Надаль также в одной группе играет с Каспером Руудом и Феликсом Оже-Альяссимом. В следующем матче Надаль встретится с Руудом.

Итоговый турнир ATP проходит в Италии с 13 по 20 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 14 млн. Действующим победителем турнира является Александр Зверев, который в финальном матче 2021 года победил россиянина Даниила Медведева.

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