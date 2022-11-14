Рафаэль Надаль опубликовал пост после неожиданного поражения в первом матче на Итоговом
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 13 ноября, Надаль неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.
«Сегодня был не мой день. Но я по-прежнему в борьбе. Увидимся во вторник. Ещё раз хочу поблагодарить Турин за поддержку», — написал Рафаэль.
В другом матче дня норвежец Каспер Рууд обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Сегодня, 14 ноября, состоятся матчи Даниил Медведев — Андрей Рублёв и Новак Джокович — Стефанос Циципас, которые составили «красную группу».
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