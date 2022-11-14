Даниил Медведев и Андрей Рублёв высказались о предстоящем очном матче на Итоговом турнире
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв рассказали, что думают о предстоящем матче на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Турине (Италия). Матч Медведев — Рублёв состоится сегодня, 14 ноября, и начнётся не ранее 16:00 мск.
«С первого матча приходится играть со сложными соперниками. На этом турнире особая энергия, и мне нравится это. Надеюсь показать свой лучший теннис. Я чувствую уверенность, но перед первым матчем ничего нельзя знать наверняка», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
«С Даниилом будет настоящая шахматная партия. Я ещё даже не смотрю на другие матчи. Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие», — добавил Рублёв.
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