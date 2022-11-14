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Виктория Азаренко выложила фото из тренажёрного зала, показав свою нынешнюю форму

Виктория Азаренко выложила фото из тренажёрного зала, показав свою нынешнюю форму
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале. На снимке можно оценить её нынешнюю физическую форму.

«Улыбнись, потому что кардио закончилось», — подписала снимок Азаренко.

Фото: из личного архива виктории азаренко

В сезоне-2022 Виктория Азаренко на турнирах «Большого шлема» ни разу не проходила дальше четвёртого раунда. Такого результата она добилась на Australian Open и на Открытом чемпионате США. На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Азаренко проиграла в третьем круге, а Уимблдон пропустила ввиду решения организаторов отстранить от турнира российских и белорусских теннисистов.

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