Виктория Азаренко выложила фото из тренажёрного зала, показав свою нынешнюю форму

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою фотографию, сделанную в тренажёрном зале. На снимке можно оценить её нынешнюю физическую форму.
«Улыбнись, потому что кардио закончилось», — подписала снимок Азаренко.
Фото: из личного архива виктории азаренко
В сезоне-2022 Виктория Азаренко на турнирах «Большого шлема» ни разу не проходила дальше четвёртого раунда. Такого результата она добилась на Australian Open и на Открытом чемпионате США. На Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») Азаренко проиграла в третьем круге, а Уимблдон пропустила ввиду решения организаторов отстранить от турнира российских и белорусских теннисистов.
- 14 ноября 2022
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:41
-
04:38
-
01:07
-
00:49
-
00:20
- 13 ноября 2022
-
23:15
-
22:32
-
22:27
-
21:45
-
21:40
-
21:14
-
20:47
-
20:28
-
20:01
-
19:20
-
19:19
-
19:15
-
19:00
-
18:39
-
18:06
-
17:28
-
13:52
-
12:29
-
11:55
-
11:06
-
10:52
-
10:16
-
01:12
-
00:54
- 12 ноября 2022
-
21:08
-
16:52