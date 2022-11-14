35-летняя Ана Иванович показала актуальную физическую форму. Фото

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 35-летняя спортсменка показала свою нынешнюю физическую форму. Она выложила фотографии, сделанные в тренажёрном зале.
«Корпус — ключ ко всему! Сильный корпус является основой для многих движений и может значительно улушчить ваши результаты! Так что удостоверьтесь, что проявляете достаточно внимания этой области», — подписала снимки Иванович.
Фото: из личного архива аны иванович
Фото: из личного архива аны иванович
Высшее достижение Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за Швайнштайгера в июле 2016 года; у них уже двое детей.
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