Рафаэль Надаль объяснил неожиданное поражение в первом матче Итогового турнира ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

По словам Надаля, он провёл слишком мало матчей после US Open. Напомним, на «Мастерсе» в Париже он проиграл другому американцу Томми Полу.

«Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне. Хотя тренируюсь я хорошо — гораздо лучше, чем выступаю, без сомнения. Но это нормально.

Это не лучший турнир в смысле возвращения после двух месяцев вне корта. Нет времени набраться уверенности. У меня ещё есть шансы. Но, разумеется, я не очень доволен началом», — сказал Надаль на пресс-конференции.