Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют друг с другом в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Турнир проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Матч Медведев — Рублёв начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом турнире ATP.

В другом матче этой группы сыграют Новак Джокович и Стефанос Циципас. Матч состоится вечером мск.

Вчера, 13 ноября, состоялись матчи в Зелёной группе. Норвежец Каспер Рууд победил канадца Феликса Оже-Альяссима, а американец Тейлор Фритц — испанца Рафаэля Надаля.

Действующий победитель Итогового турнира — немец Александр Зверев. Он не играет с июня из-за травмы.

Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Уже не первый, но всё ещё уникальный Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Уже не первый, но всё ещё уникальный
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022