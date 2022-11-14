Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 14 ноября, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют друг с другом в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Турнир проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Матч Медведев — Рублёв начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом турнире ATP.
В другом матче этой группы сыграют Новак Джокович и Стефанос Циципас. Матч состоится вечером мск.
Вчера, 13 ноября, состоялись матчи в Зелёной группе. Норвежец Каспер Рууд победил канадца Феликса Оже-Альяссима, а американец Тейлор Фритц — испанца Рафаэля Надаля.
Действующий победитель Итогового турнира — немец Александр Зверев. Он не играет с июня из-за травмы.
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