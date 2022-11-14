Даниил Медведев отыграл 7 сетболов в матче с Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отыграл семь сетболов в стартовом матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

Медведев встречается с соотечественником Андреем Рублёвым. В первой партии Рублёв упустил семь сетболов: двойной на приёме при 6:5 и ещё пять на тай-брейке, включая четверной при счёте 6:2. Медведев реализовал первый же сетбол на тай-брейке. Примечательно, что Рублёв не подал на первую партию при счёте 5:3.

В данный момент теннисисты сражаются в третьей партии. Первую Медведев выиграл со счётом 7:6 (9:7), вторую – Рублёв со счётом 6:3.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».