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Даниил Медведев отыграл 7 сетболов в матче с Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP

Даниил Медведев отыграл 7 сетболов в матче с Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате ATP
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отыграл семь сетболов в стартовом матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).

Медведев встречается с соотечественником Андреем Рублёвым. В первой партии Рублёв упустил семь сетболов: двойной на приёме при 6:5 и ещё пять на тай-брейке, включая четверной при счёте 6:2. Медведев реализовал первый же сетбол на тай-брейке. Примечательно, что Рублёв не подал на первую партию при счёте 5:3.

В данный момент теннисисты сражаются в третьей партии. Первую Медведев выиграл со счётом 7:6 (9:7), вторую – Рублёв со счётом 6:3.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
14 ноября 2022, понедельник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		3 6 7
6 7 		6 7 9
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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