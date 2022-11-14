В ФТР назвали великолепным матч Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Андрея Рублёва в матче с Даниилом Медведевым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия).
«Уверен, что матч наших ребят доставил удовольствие всем любителям тенниса. В нём было всё: увлекательные длинные розыгрыши, захватывающие комбинации, драматичные моменты.
Андрей всех удивил? Я бы так не сказал. Рублёв сыграл в свою игру. Хотя игра была абсолютно равная до последнего мяча. Наверное, с учётом концовки первого сета и количества матчболов Андрею проиграть было бы чуть обиднее. Это был просто великолепный матч!» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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