Супруга Даниила Медведева впервые после рождения дочери появилась в ложе теннисиста

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, впервые появилась в ложе теннисиста после рождения дочери, которую назвали Алиса.
Напомним, Дарья и Даниил впервые стали родителями в середине октября.
Дарья появилась на стартовом для Даниила матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Медведев со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9) проиграл седьмой ракетке мира соотечественнику Андрею Рублёву.
В следующем матче группового этапа Медведев встретится с проигравшим в поединке Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).
Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл именно Медведева, который брал титул на Итоговом в 2020-м.
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