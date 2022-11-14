Виктор Янчук: победа Андрея Рублёва над Даниилом Медведевым стала неожиданностью

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Андрея Рублёва в матче с Даниилом Медведевым на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу седьмой ракетки мира Рублёва.

«В какой-то мере победа Рублёва над Медведевым стала неожиданностью. Я предполагал, что некоторое преимущество будет за Медведевым. Матч получился очень зрелищным, была борьба характеров. 33 удара в одном розыгрыше – это показатель темпа игры. Это очень хороший уровень. Рублёв всё-таки смог в конце матча взять себя в руки и довести матч до конца», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.