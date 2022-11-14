Рублёв — о победе над Медведевым: у меня были судороги, но я думал: «Один мяч, ещё один»

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP.
«У меня были мысли о четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2020, я тоже вёл на тай-брейке вроде со счётом 5:1 или 6:2, примерно так же, как сегодня. Тогда, проиграв сет, я больше ничего не сумел выиграть. И сегодня я подумал, что это не должно повториться. Даже если бы я проиграл в трёх сетах, это всё равно было бы хорошо, потому что это групповой этап. Нужно бороться за каждое очко, за каждый матч, и я смог.
Финальный тай-брейк, эти сумасшедшие розыгрыши. На одном из последних у нас было где-то, не знаю, 30 ударов. У меня были небольшие судороги, но я думал: «Ещё один мяч, ещё один, ты должен продолжать». Уверен, он чувствовал то же самое. Так что нужно было просто продолжать бороться. В конце концов у меня получилось», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
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