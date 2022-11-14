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Даниил Медведев проанализировал, чего ему не хватило для победы в матче с Андреем Рублёвым

Даниил Медведев проанализировал, чего ему не хватило для победы в матче с Андреем Рублёвым
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев после поражения от Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP – 2022 рассказал, как переживает такие результаты.

«Мы все хотим побеждать, поэтому я предпочту не раскрывать своих секретов, чтобы не быть более уязвимым. Есть и другие ребята в туре, которые никогда не говорят о таких вещах. Но я вам скажу, что бывают матчи, когда ты чувствуешь себя буквально неуязвимым, когда ты знаешь, что что бы ты не сделал, всё получится, сегодня был матч не из их числа. Что бы я мог сделать лучше? Было пару сумасшедших моментов на тай-брейке, возможно, если бы я сделал кросс справа вместо обратного, я бы смог взять более лёгкое очко, но невозможно сказать наверняка. Оглядываясь назад, могу только отметить, что у нас были отличные розыгрыши, надеюсь, это поможет мне выиграть в следующих матчах», — приводит слова Медведева Punto De Break.

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