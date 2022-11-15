Циципас потерял теоретические шансы стать первой ракеткой мира после Итогового турнира
Поделиться
24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий третье место в рейтинге, потерял математические шансы на то, чтобы стать первой ракеткой мира после Итогового турнира в Турине (Италия).
Это произошло после того, как Циципас в двух сетах (4:6, 6:7 (4:7)) уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу в первой игре группового этапа. Таким образом, Циципас, имеющий в своём активе 5350 очков, уже точно не догонит испанца Карлоса Алькараса (6850).
Отметим, что единственным теннисистом, который сохраняет шансы сместить Алькараса после Итогового турнира является его соотечественник – 36-летний Рафаэль Надаль (5820 очков), который стартовал с поражения от Тэйлора Фритца (6:7 (3:7), 1:6).
Стефанос Циципас играет в аэрохоккей.
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
01:12
-
00:51
-
00:06
- 14 ноября 2022
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
20:47
-
20:37
-
20:20
-
19:55
-
19:40
-
19:23
-
19:11
-
18:43
-
18:09
-
16:13
-
13:01
-
13:00
-
12:20
-
12:03
-
12:01
-
11:51
-
11:01
-
08:53
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:41
-
04:38
-
01:07
-
00:49
-
00:20
- 13 ноября 2022
-
23:15
-
22:32
Партнерский контент