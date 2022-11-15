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Циципас потерял теоретические шансы стать первой ракеткой мира после Итогового турнира

Циципас потерял теоретические шансы стать первой ракеткой мира после Итогового турнира
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24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий третье место в рейтинге, потерял математические шансы на то, чтобы стать первой ракеткой мира после Итогового турнира в Турине (Италия).

Это произошло после того, как Циципас в двух сетах (4:6, 6:7 (4:7)) уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу в первой игре группового этапа. Таким образом, Циципас, имеющий в своём активе 5350 очков, уже точно не догонит испанца Карлоса Алькараса (6850).

Отметим, что единственным теннисистом, который сохраняет шансы сместить Алькараса после Итогового турнира является его соотечественник – 36-летний Рафаэль Надаль (5820 очков), который стартовал с поражения от Тэйлора Фритца (6:7 (3:7), 1:6).

Статистика Итогового турнира - 2022.
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