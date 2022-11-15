Фото: Эмоции Рублёва после волевой победы над Медведевым на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал волевую победу над соотечественником Даниилом Медведевым в первом матче на Итоговом турнире ATP. Рублёв одержал победу над своим соперником за 2 часа 34 минуты со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

После победы Рублёв ярко показал свои эмоции.

В следующем матче Рублёв встретится с сербом Новаком Джоковичем. Медведев, в свою очередь, в своём следующем матче сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Итоговый турнир ATP проходит в Италии с 13 по 20 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 14 млн. Действующим победителем турнира является представитель Германии Александр Зверев, который в финальном матче 2021 года победил россиянина Даниила Медведева.