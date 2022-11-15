Джокович прокомментировал победу над Циципасом на Итоговом турнире

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

«В первом гейме было очень важно прервать его подачу. Очевидно, что начинать с брейка подачи — это огромный толчок к уверенности, потому что мы оба знали, что матч будет напряжённым. В последних нескольких турнирах мы провели несколько действительно равных матчей друг против друга. Было очень важно хорошо начать. Я действительно хорошо держал свою подачу на протяжении всего матча. Я провел отличный тай-брейк. Действовал очень уверенно на протяжении всего матча», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В следующем матче Джокович встретится с россиянином Андреем Рублёвым.