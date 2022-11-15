Стефанос Циципас: я глубоко верю, что однажды смогу стать первой ракеткой мира

Третья ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что не жалеет о том, что ему не удастся занять первое место в рейтинге ATP по итогам нынешнего сезона.



«Я глубоко верю, что однажды смогу быть №1 в мире. Честно говоря, я не так уж сильно тороплюсь. Конечно, было бы лучше, если бы это произошло на этой неделе.



Я нахожусь в Турине по большей части из-за марафонской гонки. Я вижу картину в целом, в долгосрочной перспективе. В следующем году у меня будет много возможностей показать хороший теннис. Если это произойдет, я буду очень счастлив, моя страна будет очень счастлива, моя семья будет счастлива.



Я просто должен сосредоточиться на себе, позволить этому случиться. Если это произойдет, это отличная новость. Но мне не следует слишком зацикливаться на этом. Я могу быть счастлив и без этого, но, конечно, я буду немного более удовлетворён, если это событие произойдет в моей карьере», — цитирует греческого теннисиста Tennis Majors.



Напомним, что Циципас имел теоретические шансы возглавить мужской рейтинг теннисистов-профессионалов по итогам Итогового турнира в Турине (Италия). Для этого греку нужно было одержать пять побед на Итоговом чемпионате ATP, в том числе три на групповом этапе, в полуфинале и финале. Однако Стефанос потерпел поражение уже в своём стартовом матче на групповой стадии турнира, уступив представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 6:7, 4:6, и автоматически лишился шансов стать первой ракеткой мира по итогам сезона.