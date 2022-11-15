Циципас высказался после поражения от Джоковича на старте Итогового турнира

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от представителя Сербии Новака Джоковича в своём первом на Итоговом чемпионате ATP 2022 года, который на этой неделе проходит в итальянском Турине.

Напомним, что на старте турнира грек уступил сербу со счётом 6:7, 4:6.

«Конечно, очень помогает начать турнир с победы, потому что тогда у вас появляется ещё две возможности вместо того, чтобы начинать с проигрыша и потом отыгрываться.

Но я смотрю на вещи с положительной стороны. Я счастлив быть здесь. Если придут победы, я, очевидно, буду счастливее, у меня будет гораздо больше мотивации продолжать двигаться вперед. Но самое главное, что я наслаждаюсь своим теннисом на этой неделе. Это мой приоритет номер один», — цитирует греческого теннисиста Tennis Majors.