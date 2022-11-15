Победа Джоковича над Циципасом стала 60-й для серба над игроком из топ-3

Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отметился уникальным достижением после победы над третьей ракеткой планеты Стефаносом Циципасом на старте Итогового турнира в Турине.



Напомним, что серб оказался сильнее грека со счётом 6:4, 7:6. Таким образом, Джокович стал первым теннисистом в истории ATP-тура, который выиграл 60 матчей против соперников из топ-3 с момента появления рейтинговой системы в 1973 году. Эту статистику приводит Tennis.com.



Второе место по этому показателю занимает Рафаэль Надаль. В активе 36-летнего испанца 55 таких побед. Тройку замыкает недавно завершивший карьеру Роджер Федерер (51).



При этом отмечается, что из 60 выигранных встреч Новака против оппонентов из первой тройки 14 включают над лидерами мирового рейтинга на момент проведённых матчей, 28 на вторыми ракетками мира и 18 над игроками, занимающими на тот момент третье место в рейтинге ATP. 23 из победных матчей приходятся на игры против Федерера, 22 — против Надаля, 10 — против Маррея и по одной против Энди Роддика, Давида Феррера, Хуана-Мартина дель Потро, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.