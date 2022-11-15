Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала большой пост

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала длинный пост в своих социальных сетях. В сезоне-2022 Свёнтек выиграла два турнира «Большого шлема», а именно «Ролан Гаррос» и US Open.
«В последние дни у меня было больше времени, чтобы полностью осознать и принять то, что произошло в этом сезоне… Сложно описать это одним словом или даже предложением. Что я знаю точно, так это то, что это было особенным. И я никогда этого не забуду.
С одной стороны, мои результаты оказались потрясающими… С другой стороны, я узнала о себе кое-что новое, и это совсем другая история. Впереди ещё много работы, задач и вызовов, это уж точно. И я в нетерпении.
Без моей команды я бы не добилась всего, что сделала. Спасибо, Томаш, Дарья, Мацей. Большое спасибо моей бизнес-команде, моей семье и спонсорам. И последнее, но не менее важное: спасибо вам за вашу поддержку и за то, что вы были со мной на протяжении всего сезона. Этот сезон стал настоящим приключением в том числе и благодаря вам!» — написала полька.
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