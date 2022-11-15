Алекс Корретха признал, что Надалю повезло не попасть в группу с Медведевым и Джоковичем

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказал мнение, что 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю повезло с жеребьёвкой Итогового турнира ATP, который проходит в Турине. Надаль попал в одну группу с Каспером Руудом, Феликсом Оже-Альяссимом и Тейлором Фритцем. В другой группе оказались Даниил Медведев, Новак Джокович, Андрей Рублёв и Стефанос Циципас.
«Если бы в группе Рафы были Джокович или Медведев, ему было бы сложнее выигрывать матчи в первые дни турнира. А вот если он сыграет с ними в полуфинале или в финале, он наверняка будет более готовым», — приводит слова Корретхи Tennis-Infinity.
Напомним, Надаль проиграл свой первый матч на Итоговом чемпионате 2022 года. Он уступил Фритцу.
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