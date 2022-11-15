Шамиль Тарпищев рассказал, что больше всего удивило его в победе Рублёва над Медведевым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP. Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

По словам Тарпищева, самым удивительным стало преимущество Рублёва на втором мяче при подаче Медведева.

«Хороший матч. Ребята хорошо друг друга знают, каждый проявил свои лучшие качества, но почти во всех компонентах чуть-чуть было преимущество у Рублёва. Он был постабильнее: не было перепадов, справа атаковал здорово, переводил в разные стороны, слева по линии плотно и точно играл. И, что самое удивительное, на втором мяче при подаче Медведева с приёма у него было преимущество», — цитирует Тарпищева ТАСС.