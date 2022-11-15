Арина Соболенко выложила забавное фото с Бадосой в её день рождения. Паула отреагировала
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила забавное фото с 13-м номером рейтинга WTA Паулой Бадосой, которой сегодня, 15 ноября, исполнилось 25 лет. На снимке Соболенко и Бадоса лежат в импровизированном бассейне, заполненном теннисными мячами.
«С днём рождения, подруга», — подписала фотографию Арина и тегнула Паулу.
«Спасибо, моя девочка», — ответила та.
Фото: из личного архива арины соболенко
Ранее Соболенко говорила, что Бадоса является её лучшей подругой в туре.
Напомним, на Итоговом чемпионате WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрте (штат Техас, США), Арина Соболенко дошла до финального матча, где проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии.
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