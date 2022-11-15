В ФТР оценили шансы Даниила Медведева на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP после поражения от своего соотечественника Андрея Рублёва.
Напомним, Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).
«Ничего критичного вчера не произошло. У Медведева все ещё остаются шансы на выход в полуфинал. Они остаются у всех игроков после первого матча. Дальше будет важен и каждый мяч и гейм.
На таком уровне каждый из четверых игроков имеет опыт побед друг над другом, поэтому заниматься прогнозами здесь — дело неблагодарное. Всё покажут следующие матчи» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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