В ФТР оценили шансы Даниила Медведева на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP после поражения от своего соотечественника Андрея Рублёва.

Напомним, Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

«Ничего критичного вчера не произошло. У Медведева все ещё остаются шансы на выход в полуфинал. Они остаются у всех игроков после первого матча. Дальше будет важен и каждый мяч и гейм.



На таком уровне каждый из четверых игроков имеет опыт побед друг над другом, поэтому заниматься прогнозами здесь — дело неблагодарное. Всё покажут следующие матчи» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.