Веснина: у Медведева есть шансы выйти в полуфинал Итогового. Он будет бороться до конца

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP после поражения от соотечественника Андрея Рублёва.
Напомним, Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).
«Конечно же, Даниилу будет очень сложно дальше. Для выхода в полуфинал ему нужно обыграть и Джоковича, и Циципаса. Но шансы на выход в плей-офф ещё есть. Я уверена, что Даня будет бороться до самого конца! Он прошлогодний победитель Итогового турнира. Ему нужно защищать свой титул.
Матч с Рублёвым был очень энергозатратным. Сейчас Медведеву нужно качественно восстановиться и морально подготовиться к двумя тяжелейшим матчам», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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