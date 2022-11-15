Энди Роддик высказался о девяти поражениях подряд Стефаноса Циципаса от Новака Джоковича
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Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик прокомментировал то, что греческий теннисист Стефанос Циципас девять раз подряд проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.
Вчера, 14 ноября, Циципас в двух сетах проиграл Джоковичу в первом матче на Итоговом турнире ATP. Общий счёт в противостоянии — 10-2 в пользу Новака.
«Лучший игрок в истории заставляет тебя самого становиться лучше, особенно в непростые моменты. Я сопереживаю Циципасу — из-за того, через что он проходит. Это очень, очень тяжело. Но Новак Джокович по-настоящему хорош», — рассказал Энди Роддик в видео, выложенном в «твиттере» Tennis Channel.
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