Энди Роддик высказался о девяти поражениях подряд Стефаноса Циципаса от Новака Джоковича

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик прокомментировал то, что греческий теннисист Стефанос Циципас девять раз подряд проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.

Вчера, 14 ноября, Циципас в двух сетах проиграл Джоковичу в первом матче на Итоговом турнире ATP. Общий счёт в противостоянии — 10-2 в пользу Новака.

«Лучший игрок в истории заставляет тебя самого становиться лучше, особенно в непростые моменты. Я сопереживаю Циципасу — из-за того, через что он проходит. Это очень, очень тяжело. Но Новак Джокович по-настоящему хорош», — рассказал Энди Роддик в видео, выложенном в «твиттере» Tennis Channel.