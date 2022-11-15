Директор Australian Open прокомментировал возможную выдачу визы Новаку Джоковичу

Директор Australian Open Крейг Тайли прокомментировал новость о том, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в 2023 году получит визу в Австралию, что позволит ему сыграть на Australian Open.
«Существует стандартный процесс подачи заявления на визу, через который все проходят. На это нужно время. Я не считаю, что должны быть какие-то льготы для кого-либо. Но я полностью рассчитываю получить ответ к тому времени, когда игрокам, включая Новака, нужно будет забронировать билеты и приехать.
Это полностью зависит от правительства Австралии. Я понимаю, что Новак хочет приехать, сыграть, вернуться на турнир. Он любит Австралию. И именно тут он добился наибольших успехов. Но время [объявления о решении] зависит не от нас», — приводит слова Тайли ABC.
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