«Мы переживаем взлёты и падения вместе с ними». Иванович — о болельщиках

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях, в котором рассказала о важности поддержки со стороны болельщиков в спорте.
«Поддержка — это всё, особенно от ваших фанатов. Мы, спортсмены, переживаем взлёты и падения вместе с ними. Сегодня я благодарна всем тем, кто поддерживал меня и делает это до сих пор. Вы самые лучшие!» — написала Иванович, добавив эмодзи в виде теннисного мяча.
Высшее достижение Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году.
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