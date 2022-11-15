Монфис объявил о запуске своего YouTube-канала и начал отбор желающих для съёмок
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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал пост в соцсетях, в котором объявил о запуске собственного YouTube-канала и начале отбора желающих для съёмок.
При этом теннисист описал несколько критериев, которым должны соответствовать все желающие принять участие в мероприятии.
«Я запускаю YouTube-канал, и ты нужен мне для съёмки!
Ты живёшь недалеко от Парижа?
Ты играешь в теннис?
Ты всегда мечтал бросить мне вызов?
Ты свободен утром 17/11, чтобы приехать на «Ролан Гаррос»?
Зарегистрируйся здесь», — написал Монфис, оставив ссылку для заполнения анкеты.
Гаэль Монфис является полуфиналистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2008 и Открытый чемпионат США — 2016).
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