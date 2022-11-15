Стало известно условие, при котором Надаль может выйти в плей-офф Итогового чемпионата ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сохраняет шансы на выход из Зелёной группы на Итоговом чемпионате ATP – 2022, несмотря на два поражения подряд.

Надаль может выйти из группы на Итоговом, если из сегодняшнего противостояния Каспера Рууда (Норвегия) и Тейлора Фритца (США) победителем выйдет именно американец (причём он победит Рууда в двух сетах). Однако если Рууд возьмёт хотя бы один сет, Надаль потеряет шансы на плей-офф турнира, а сам норвежец обеспечит себе выход в полуфинал с первого места.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP является немец Александр Зверев, пропустивший вторую часть сезона из-за серьёзной травмы, полученной на «Ролан Гаррос».