Надаль впервые с 2009 года проиграл 4 матча подряд. Это самая длинная серия его поражений

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль впервые с 2009 года проиграл четыре матча подряд. Для Надаля это самая длинная серия поражений в карьере на уровне ATP. Помимо 2009 и 2022 года, Рафаэль проигрывал четыре поединка подряд в 2002 и 2003 годах.

Примечательно, что все четыре матча Надаль проиграл североамериканцам.

Серия поражений Рафаэля Надаля:

US Open – 2022. 4-й круг. Надаль (22) – Фрэнсис Тиафо (США, 2) – 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Мастерс» в Париже. 2-й круг. Надаль (2) – Томми Пол (США) – 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

Итоговый чемпионат ATP. Турин. Надаль – Тейлор Фритц (США) – 6:7 (3:7), 1:6.

Итоговый чемпионат ATP. Турнир. Надаль – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 4:6.