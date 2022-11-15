Надаль впервые с 2009 года проиграл 4 матча подряд. Это самая длинная серия его поражений
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль впервые с 2009 года проиграл четыре матча подряд. Для Надаля это самая длинная серия поражений в карьере на уровне ATP. Помимо 2009 и 2022 года, Рафаэль проигрывал четыре поединка подряд в 2002 и 2003 годах.
Примечательно, что все четыре матча Надаль проиграл североамериканцам.
Серия поражений Рафаэля Надаля:
US Open – 2022. 4-й круг. Надаль (22) – Фрэнсис Тиафо (США, 2) – 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.
«Мастерс» в Париже. 2-й круг. Надаль (2) – Томми Пол (США) – 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.
Итоговый чемпионат ATP. Турин. Надаль – Тейлор Фритц (США) – 6:7 (3:7), 1:6.
Итоговый чемпионат ATP. Турнир. Надаль – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3:6, 4:6.
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