WTA не планирует проводить турниры в России в 2023 году
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Руководство женской теннисной ассоциации (WTA) представило предварительный календарь на грядущий сезон 2023 года, который станет для организации юбилейным, 50-м в истории.
WTA не запланировала проводить турниров в России. Ранее в календарь входили соревнования WTA-500 в Санкт-Петербурге, которые проводились в феврале, и октябрьский Кубок Кремля (WTA-500).
Первый в сезоне 2023 турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — пройдёт с 16 по 29 января, «Ролан Гаррос» должен состояться с 28 мая по 11 июня, Уимблдон – с 3 июля по 16 июля, US Open — с 28 августа по 10 сентября.
Помимо традиционных турниров, WTA анонсировала несколько новых, которые пройдут в феврале:
- турнир категории WTA-250 в Остине (штат Техас, США);
- турнир категории WTA-250 в Мериде (Мексика).
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