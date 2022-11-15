WTA не планирует проводить турниры в России в 2023 году

Руководство женской теннисной ассоциации (WTA) представило предварительный календарь на грядущий сезон 2023 года, который станет для организации юбилейным, 50-м в истории.

WTA не запланировала проводить турниров в России. Ранее в календарь входили соревнования WTA-500 в Санкт-Петербурге, которые проводились в феврале, и октябрьский Кубок Кремля (WTA-500).

Первый в сезоне 2023 турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — пройдёт с 16 по 29 января, «Ролан Гаррос» должен состояться с 28 мая по 11 июня, Уимблдон – с 3 июля по 16 июля, US Open — с 28 августа по 10 сентября.

Помимо традиционных турниров, WTA анонсировала несколько новых, которые пройдут в феврале: