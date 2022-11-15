Рафаэль Надаль: готов умереть, чтобы вернуться на желаемый уровень игры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал неудачное выступление на Итоговом чемпионате ATP – 2022. На старте группового этапа Надаль потерпел два поражения подряд.
«Последние полгода для меня со всех сторон были тяжёлыми. Нужно это принять. Когда сталкиваешься со всеми обстоятельствами, с которыми я столкнулся в последние полгода, просто находиться здесь – уже хорошо. Это самое важное. То, что я столкнулся с тем, с чем столкнулся сегодня – и под «сегодня» я подразумеваю последние полгода, – меня не очень удивляет. Но это не значит, что результаты меня не разочаровывают. Иногда просто так бывает.
Я пережил очень тяжёлые месяцы. И нужно принять то, что завтра я начинаю сезон-2023. Вот и всё. Мне остаётся только работать и делать то, что требуется, чтобы создать себе возможность иметь реальные шансы в 2023-м.
Вы ещё спросили про положительные моменты. Есть парочка. За последние три недели мне удалось провести два турнира. Это положительный момент, это то, что у меня уже давно не получалось.
Не думаю, что я разучился играть в теннис, быть психологически сильным. Мне просто нужно восстановить все хорошие ощущения и уверенность в себе, и сильный дух, который требуется для того, чтобы играть на том уровне, на котором я хочу играть. Не знаю, выйду ли я на этот уровень. Но у меня нет никаких сомнений, что я готов умереть, чтобы это сделать», — сказал Надаль на пресс-конференции.
- 15 ноября 2022
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