Фото: Александр Бублик гуляет с новорождённым сыном

37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал милое фото с сыном в социальных сетях. В середине августа 2022 года у 25-летнего Бублика и его жены родился сын, которого назвали Василий.
«Время каникул», — подписал фото Бублик.
Фото: из личного архива Александра Бублика
В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция), в финале неожиданно одолев олимпийского чемпиона 2022 года немца Александра Зверева.
Бублик завершил сезон 2022 на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), проиграв в первом круге представителю Швеции Микаэлю Имеру (Q) со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 4:6. Лучший результат Александра на турнирах «Большого шлема» в 2022 году – третий круг Уимблдона.
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