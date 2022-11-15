Фото: Александр Бублик гуляет с новорождённым сыном

37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал милое фото с сыном в социальных сетях. В середине августа 2022 года у 25-летнего Бублика и его жены родился сын, которого назвали Василий.

«Время каникул», — подписал фото Бублик.

Фото: из личного архива Александра Бублика

В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция), в финале неожиданно одолев олимпийского чемпиона 2022 года немца Александра Зверева.

Бублик завершил сезон 2022 на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), проиграв в первом круге представителю Швеции Микаэлю Имеру (Q) со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 4:6. Лучший результат Александра на турнирах «Большого шлема» в 2022 году – третий круг Уимблдона.