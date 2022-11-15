Дочери Свитолиной и Монфиса исполнился месяц. Элина опубликовала трогательные снимки

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милые фото с новорождённой дочерью Скай. Сегодня, 15 ноября, Скай исполнился один месяц.

«Удивительно, как однажды кто-то входит в вашу жизнь, и ты не можешь вспомнить, как жил без него. Сегодня исполнился месяц», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).