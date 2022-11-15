«Одно из самых красивых мест, где я когда-либо был». Хачанов опубликовал фото из отпуска

20-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото из отпуска в Греции.

«Святой Афон — одно из самых красивых мест, где я когда-либо был. Вера — это всё, что у нас есть. Храните свет внутри себя», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Хачанов завершил сезон-2022 на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Он дошёл до третьего круга, где проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 1:6.

Главным достижением Хачанова в 2022 году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022, где он со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. Это высшее достижение россиянина на турнирах «Большого шлема».