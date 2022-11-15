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Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала фото с отдыха на пляже

Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала фото с отдыха на пляже
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях фото из отпуска. В кадре Свёнтек позирует в купальнике на пляже.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Свёнтек завершила сезон-2022 на Итоговом чемпионате WTA, который прошёл в Форт-Уэрте (США). Ига дошла до полуфинала, где проиграла белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 1:6. Победительницей соревнований в итоге стала француженка Каролин Гарсия.

По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.

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