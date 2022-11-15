19-летний Карлос Алькарас завершит сезон-2022 в статусе первой ракетки мира

Чемпион US Open – 2022, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас закончит сезон-2022 в статусе первой ракетки мира.

До текущего момента сместить Алькараса с вершины рейтинга мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

Отметим, что Алькарас досрочно завершил 2022 год из-за травмы мышц живота. Он не поехал на Итоговый чемпионат ATP — 2022, который проходит в Турине (Италия). А также не поможет сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса.