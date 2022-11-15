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Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP

Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль потерял шанс выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Это случилось после того, как норвежец Каспер Рууд со счётом 6:3 взял сет у американца Тейлора Фритца в матче Зелёной группы. Если бы Рууд проиграл матч, не взяв ни сета, Надаль имел бы теоретический шанс пробиться в плей-офф, несмотря на два поражения.

Надаль потерпел два поражения подряд на старте соревнований: сначала испанец проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (3:7), 1:6, а позднее – канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 4:6.

Отметим, что титулованный Надаль ни разу в карьере не брал титул на Итоговом чемпионате ATP.

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