Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль потерял шанс выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP – 2022, который проходит в Турине (Италия). Это случилось после того, как норвежец Каспер Рууд со счётом 6:3 взял сет у американца Тейлора Фритца в матче Зелёной группы. Если бы Рууд проиграл матч, не взяв ни сета, Надаль имел бы теоретический шанс пробиться в плей-офф, несмотря на два поражения.
Надаль потерпел два поражения подряд на старте соревнований: сначала испанец проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (3:7), 1:6, а позднее – канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 4:6.
Отметим, что титулованный Надаль ни разу в карьере не брал титул на Итоговом чемпионате ATP.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
00:17
-
00:00
- 15 ноября 2022
-
23:44
-
23:43
-
22:37
-
21:41
-
21:25
-
20:57
-
20:16
-
19:39
-
19:29
-
18:53
-
18:33
-
18:22
-
18:10
-
16:44
-
15:19
-
14:01
-
14:01
-
13:00
-
12:09
-
12:01
-
11:39
-
11:20
-
11:18
-
10:36
-
10:25
-
10:14
-
09:59
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:13
-
08:39
-
08:22
Партнерский контент