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Карлос Алькарас станет самым молодым игроком, завершившим сезон на вершине рейтинга ATP

Карлос Алькарас станет самым молодым игроком, завершившим сезон на вершине рейтинга ATP
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Чемпион US Open – 2022, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас завершит сезон-2022 в статусе первой ракетки мира. Таким образом, он станет самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.

До текущего момента сместить Алькараса с вершины рейтинга мог только его соотечественник, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Для этого ему необходимо было победить на Итоговом чемпионате ATP — 2022. Однако после выигранного норвежцем Каспером Руудом сета в матче с Тейлором Фритцем Рафаэль потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

Отметим, что Алькарас досрочно завершил 2022 год из-за травмы мышц живота. Он не поехал на Итоговый чемпионат ATP. А также не поможет сборной Испании в финальной части Кубка Дэвиса.

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