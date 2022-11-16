Джимми Коннорс жёстко раскритиковал Пегулу и Гауфф за провал на Итоговом чемпионате WTA

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс раскритиковал соотечественниц Джессику Пегулу и Кори Гауфф за провал на Итоговом чемпионате WTA – 2022, который прошёл в Форт-Уэрте (США). Американки не выиграли ни одного матча как в одиночном, так и в парном разряде.

Напомним, Коннорс также тренировал Энди Роддика и Марию Шарапову.

«Если ты собралась играть, иди и играй. Не говорите, что вы устали, если устали – не играйте. Вокруг этих детей столько внимания, они должны понимать, что им платят за то, чтобы они боролись до конца. Теннис – это работа 24 на 7, 365 дней в году, если вы не готовы этим заниматься, уходите во что-то другое.

Как-то у нас с Энди был разговор. Я сказал: «Я никогда не говорил тебе вещей, которые могли причинить тебе боль. Всё, что я говорил, было для твоего блага, ради побед», — приводит слова Коннорса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Advantage Connors.