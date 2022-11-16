Каспер Рууд первым обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира

23-летний норвежский теннисист Каспер Рууд (четвёртая ракетка мира) первым обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира благодаря тому, что одержал вторую победу над американцем Тейлором Фритцем (6:3, 4:6, 7:6 (8:6)) во втором матче группового этапа.

Благодаря этой победе Каспер Рууд вышел на первое место в турнирной таблице Зелёной группы. Ранее на старте он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:4), 6:4). Таким образом, Каспер по итогам трёх туров не опустится ниже второго места.

При этом именитый 36-летний испанец Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) лишился шансов на выход из группы. Рууд проведёт именно с Надалем заключительный матч на групповом этапе. Встреча пройдёт в четверг, 17 ноября. Её начало запланировано на 17:00 мск.