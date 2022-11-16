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Джокович высказался о возможном побитии рекорда Федерера по числу побед на Итоговом

Джокович высказался о возможном побитии рекорда Федерера по числу побед на Итоговом
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Седьмая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что он осведомлён о том факте, что может побить рекорд знаменитого швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на Итоговом турнире ATP.

«Конечно, я осознаю возможность снова творить историю. Для меня большое удовольствие и честь быть в этой роли. Так что это действительно мотивирует меня и вдохновляет показывать ещё лучший теннис», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Напомним, что в активе 35-летнего серба пять побед на Итоговом чемпионате ATP. Свой последний подобный Джокович завоевал в 2015 году, в решающем матче обыграв именно Федерера. Роджер, в свою очередь, 6 раз становился победителем Итогового турнира.

На Итоговом чемпионате 2022 года Новак стартовал с победы. В первом для себя матче на турнире 21-кратный чемпион ТБШ обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6.

Сетка Итогового чемпионата ATP – 2022
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