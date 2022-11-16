Надаль — мимо 1/2 Итогового, Дзюба прервал молчание после ухода из «Аданы». Главное к утру

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль лишился шансов на попадание в полуфинал Итогового турнира ATP, российский форвард Артём Дзюба впервые высказался после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», знаменитый отечественный тренер Леонид Слуцкий ушёл с поста рулевого «Рубина». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».