Надаль — мимо 1/2 Итогового, Дзюба прервал молчание после ухода из «Аданы». Главное к утру
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль лишился шансов на попадание в полуфинал Итогового турнира ATP, российский форвард Артём Дзюба впервые высказался после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», знаменитый отечественный тренер Леонид Слуцкий ушёл с поста рулевого «Рубина». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP.
- Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Адана Демирспор».
- Леонид Слуцкий уволился из «Рубина» по собственному желанию.
- «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очков.
- СКА разгромил минское «Динамо», забросив шесть шайб в третьем периоде.
- ESPN: тен Хаг сообщил руководству «МЮ», что Роналду больше не должен играть за клуб.
- Каспер Рууд первым обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира.
- Татьяна Тотьмянина сообщила, что ей предстоит замена двух бёдер.
- Малком высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.
- Легенда иранского футбола отказался ехать на чемпионат мира из-за ситуации в стране.
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