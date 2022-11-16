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Надаль — мимо 1/2 Итогового, Дзюба прервал молчание после ухода из «Аданы». Главное к утру

Надаль — мимо 1/2 Итогового, Дзюба прервал молчание после ухода из «Аданы». Главное к утру
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль лишился шансов на попадание в полуфинал Итогового турнира ATP, российский форвард Артём Дзюба впервые высказался после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», знаменитый отечественный тренер Леонид Слуцкий ушёл с поста рулевого «Рубина». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Рафаэль Надаль потерял шансы выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP.
  2. Дзюба объяснил, почему решил уйти из «Адана Демирспор».
  3. Леонид Слуцкий уволился из «Рубина» по собственному желанию.
  4. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очков.
  5. СКА разгромил минское «Динамо», забросив шесть шайб в третьем периоде.
  6. ESPN: тен Хаг сообщил руководству «МЮ», что Роналду больше не должен играть за клуб.
  7. Каспер Рууд первым обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира.
  8. Татьяна Тотьмянина сообщила, что ей предстоит замена двух бёдер.
  9. Малком высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.
  10. Легенда иранского футбола отказался ехать на чемпионат мира из-за ситуации в стране.
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