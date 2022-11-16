Паула Бадоса показала, в каком месте отпраздновала день рождения. Фото

13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, где отпраздновала день рождения. Вчера, 15 ноября, Бадосе исполнилось 25 лет.

На фотографии, сделанной на островном курорте, Паула позирует перед камерой.

«Не могла просить лучшего места, чтобы отпраздновать день рождения», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива паулы бадосы

Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.