«Счастлива». Ана Иванович показала фото с яркой улыбкой

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 35-летняя спортсменка показала свежую фотографию. На снимке она улыбается.
«Счастлива», — подписала снимок Иванович.
Фото: из личного архива аны иванович
Высшее достижение Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу немец Бастиан Швайнштайгер. Иванович вышла замуж за Швайнштайгера в июле 2016 года; у них уже двое детей.
Ранее Ана Иванович показала актуальную физическую форму.
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