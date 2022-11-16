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Карлос Алькарас побил исторический рекорд Новака Джоковича

Карлос Алькарас побил исторический рекорд Новака Джоковича
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Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, отыграв таким образом 31 место. Это лучший показатель в истории для первой ракетки мира по итогам года, сообщает пресс-служба ATP.

До этого рекорд принадлежал Джоковичу. В 2017 году Новак начал сезон 12-м, а закончил его первым.

Наибольший прогресс для первой ракетки мира по итогам сезона
1. Карлос Алькарас (Испания) — с 32-го места (2022 год).
2. Новак Джокович (Сербия) — с 12-го места (2017 год).
3. Энди Роддик (США) — с 10-го места (2002 год).
4. Рафаэль Надаль (Испания) — с 9-го места (2016 год).
5. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — с 7-го места (2000 год).

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