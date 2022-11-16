Алекс Корретха объяснил, почему Карлос Алькарас получил травму перед Итоговым турниром

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, почему, по его мнению, лидер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас травмировался перед Итоговым чемпионатом ATP. Турнир проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

По мнению Корретхи, молодой организм Алькараса не выдержал нагрузок.

«Усилия, приложенные Алькарасом, были огромными, чрезмерно большими — до такой степени, что не получить травму было почти невозможно. Произошло вот что: не могу сказать, что он сразу перешёл от нуля к десятке. Но, скажем, с четвёрки на десятку. А это требует огромных умственных и физических усилий. С этим очень трудно справиться», — приводит слова Алекса Eurosport.