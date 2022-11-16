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Алекс Корретха объяснил, почему Карлос Алькарас получил травму перед Итоговым турниром

Алекс Корретха объяснил, почему Карлос Алькарас получил травму перед Итоговым турниром
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха рассказал, почему, по его мнению, лидер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас травмировался перед Итоговым чемпионатом ATP. Турнир проходит в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

По мнению Корретхи, молодой организм Алькараса не выдержал нагрузок.

«Усилия, приложенные Алькарасом, были огромными, чрезмерно большими — до такой степени, что не получить травму было почти невозможно. Произошло вот что: не могу сказать, что он сразу перешёл от нуля к десятке. Но, скажем, с четвёрки на десятку. А это требует огромных умственных и физических усилий. С этим очень трудно справиться», — приводит слова Алекса Eurosport.

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