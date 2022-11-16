Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вам будет трудно найти кого-то, кто не считает его лучшим в мире». Роддик — о Джоковиче

«Вам будет трудно найти кого-то, кто не считает его лучшим в мире». Роддик — о Джоковиче
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о 21-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче.

«Я всё ещё думаю, что вам будет трудно найти кого-то, кто не считает Новака лучшим в мире», — сказал Роддик в интервью Sportskeeda.

Ранее стало известно, что Джокович в 2023 году получит визу в Австралию, что позволит ему сыграть на Australian Open, несмотря на то что предыдущее австралийское правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. В январе 2022 года Новака, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из страны.

В сезоне-2022 Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат США, который проходил в конце августа — начале сентября, и ещё несколько турниров. Несмотря на это, Новак попал на Итоговый чемпионат ATP как победитель Уимблдонского турнира.

Новость по теме
Карлос Алькарас побил исторический рекорд Новака Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022