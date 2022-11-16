«Вам будет трудно найти кого-то, кто не считает его лучшим в мире». Роддик — о Джоковиче

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о 21-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче.
«Я всё ещё думаю, что вам будет трудно найти кого-то, кто не считает Новака лучшим в мире», — сказал Роддик в интервью Sportskeeda.
Ранее стало известно, что Джокович в 2023 году получит визу в Австралию, что позволит ему сыграть на Australian Open, несмотря на то что предыдущее австралийское правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. В январе 2022 года Новака, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из страны.
В сезоне-2022 Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат США, который проходил в конце августа — начале сентября, и ещё несколько турниров. Несмотря на это, Новак попал на Итоговый чемпионат ATP как победитель Уимблдонского турнира.
- 16 ноября 2022
-
10:53
-
10:26
-
10:07
-
09:42
-
08:39
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:22
-
08:17
-
07:47
-
07:32
-
07:18
-
05:09
-
01:37
-
01:24
-
00:38
-
00:17
-
00:00
- 15 ноября 2022
-
23:44
-
23:43
-
22:37
-
21:41
-
21:25
-
20:57
-
20:16
-
19:39
-
19:29
-
18:53
-
18:33
-
18:22
-
18:10
-
16:44
-
15:19
-
14:01