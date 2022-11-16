«Вам будет трудно найти кого-то, кто не считает его лучшим в мире». Роддик — о Джоковиче

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о 21-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче.

«Я всё ещё думаю, что вам будет трудно найти кого-то, кто не считает Новака лучшим в мире», — сказал Роддик в интервью Sportskeeda.

Ранее стало известно, что Джокович в 2023 году получит визу в Австралию, что позволит ему сыграть на Australian Open, несмотря на то что предыдущее австралийское правительство выписало ему трёхлетний запрет на въезд в страну из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. В январе 2022 года Новака, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из страны.

В сезоне-2022 Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат США, который проходил в конце августа — начале сентября, и ещё несколько турниров. Несмотря на это, Новак попал на Итоговый чемпионат ATP как победитель Уимблдонского турнира.