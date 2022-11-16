Дмитриева: матч Медведева и Циципаса будет нервным. Кто проиграет, потеряет шансы на титул

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В 1-м туре Медведев проиграл Андрею Рублёву, а Циципас — Новаку Джоковичу.
«Очень важный матч будет у Медведева с Циципасом, потому что тот, кто проиграет, автоматически может потерять всякие надежды на выход из группы, борьбу за титул.
Мне не кажется, что в идеальной форме находится Циципас, как и пока нет оснований на то, что в хорошей форме находится Медведев.
Это будет очень нервный, принципиальный, сложный матч, от которого будет зависеть дальнейший расклад», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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